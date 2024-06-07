ВСУ обезвредили за сутки 1080 оккупантов, катер и 64 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 197 единиц вооружения и военной техники армии РФ, среди которых очередной катер. В боях отминусовали еще 1080 живой силы захватнического войска.

С начала войны на украинской земле уже обезвредили 516 080 разного ранга военнослужащих ВС РФ. О потерях врага по состоянию на 7 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы сожгли 64 артиллерийских системы (в общем 13 497), 20 боевых бронированных машин (15 096), шесть танков (7834) и два средства ПВО (833) оккупантов.

С неба защитники успешно приземлили 40 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 10 886). Также превратили в металлолом 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 18 416) и восемь – специальной техники (2238).

Бойцы спецподразделения 9-го департамента ГУР МО с помощью надводных дронов уничтожили российский буксир проекта 498 "Сатурн", или "Протей". Поражение произошло в акватории Панского озера на берегу временно оккупированного Крыма. Это судно стало 28 в списке обезвреженных российских кораблей и катеров.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 2270 крылатых ракет, 357 самолетов, 326 вертолетов, отминусовали 1098 РСЗО и подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 оккупантов каждый месяц становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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