Путин оговорился о 5000 ликвидированных оккупантов ежемесячно: в ISW оценили, сможет ли РФ набрать силы для наступлений в 2024-м

Российский диктатор Владимир Путин на днях непреднамеренно указал, что его оккупационные силы, возможно, несут около 20 000 ежемесячных потерь в войне против Украины. А если быть точным, то это будет примерно равно или чуть меньше того количества новых военнослужащих, которые страна-агрессор генерирует ежемесячно.

Несмотря на способность врага быстро восполнять потери, ему вряд ли удастся набрать солдат, которые смогут проводить масштабные наступления в 2024 году, если ВСУ будут иметь все необходимое, чтобы им противостоять. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В ходе выступления 5 июня глава РФ предположил, что примерно 5000 российских военнослужащих погибают в боях в Украине каждый месяц. Аналитики в свою очередь подсчитали, что еще примерно 15 000 оккупантов получают ранения в боях, если учитывать стандартное соотношение раненых к убитым как 3:1.

"Мы не можем подтвердить предполагаемый Путиным уровень потерь, а очевидное непреднамеренное признание Рутина не служит четким заявлением о российских потерях в Украине. Но предложенная им цифра в некоторой степени совпадает с нижним пределом, озвученным в украинских сообщениях о российских потерях", – указали в ISW.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк 2 мая сообщил, что армия РФ теряет от 25 000 до 30 000 военнослужащих убитыми и раненными в месяц. Заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий еще 15 января 2024 года говорил, что Россия вербует в армию около 30 тысяч человек в месяц.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета минобороны РФ Руслан Пухов аналогичным образом заявил в середине апреля 2024 года, что текущие российские усилия по мобилизации приносят примерно 30 000 новых солдат каждый месяц.

"Российские официальные лица обеспокоены снижением уровня набора в преддверии ожидаемых наступательных операций "Русское лето 2024", и неясно, сохранило ли минобороны РФ уровень набора примерно в 30 000 человек, который, как сообщается, был в январе и апреле 2024 года", – обратили внимание в ISW.

Отмечается, что в последние месяцы российское командование создало более устойчивый аппарат формирования сил для текущих наступательных операций и активизировало усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня. В последние месяцы армия РФ воспользовалась своим преимуществом на некоторых участках фронта, чтобы диктовать темп боевых действий, который привел бы к потерям, примерно равным или немного меньшим, чем количество вновь сформированных сил.

"Это позволило российским войскам немедленно восполнить потери на линии фронта и сохранить общий темп наступления в Украине, но наложило ограничения на степень, в которой российские войска могут активизировать наступательные операции на любом направлении", – подчеркнули эксперты.

Они говорят, что незначительное количество дополнительных вновь сформированных сил, которые не были немедленно отправлены на фронт в качестве подкреплений, позволило ВС РФ постепенно создать оперативные резервы. В начале мая 2024 года сообщалось заявил, что российские войска намерены сформировать еще около 100 000 человек личного состава для использования в наступательных операциях в июне и июле и еще 300 000 – к концу 2024 года.

Однако аналитики считают, что Россия далеко не достигнет этой ближайшей и краткосрочной цели, даже при нижнем пределе сообщаемых или предполагаемых ежемесячных потерь и верхнем пределе заявленного ею ежемесячного формирования сил.

"Скорее всего, плохо обученные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать в качестве сил прорыва первого эшелона или второго эшелона, способного проводить крупномасштабные наступления в 2024 году, если у украинских сил есть все необходимое, чтобы им противостоять", – констатировали в ISW.