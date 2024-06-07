ССО навели огонь HIMARS по расположению оккупантов на юге. Видео "бавовны"
Российские кафиры на юге нашего государства продолжают нести потери. Недавно экипаж БпЛА 73 морского центра ССО, проводя разведку, обнаружил место скопления оккупантов и военной техники.
Координаты "находки" спецназовцы передали побратимам из других подразделений и те метко накрыли оккупантов из HIMARS. Подробности и видео были обнародованы в Telegram-канале ССО.
"Экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск. Кроме живой силы противника, были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника. По вражеской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара российские военные понесли значительные потери", – отметили в ССО.
Точные потери враггущих захватчиков.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин оговорился о 5000 ликвидированных оккупантов ежемесячно. В общей сложности, по его словам, ежемесячно потери в живой силе составляют около 20 тыс.
Это примерно ровно или чуть меньше того количества новых военнослужащих, которые страна-агрессор может генерировать за месяц. Следовательно, несмотря на способность врага быстро восполнять потери, ему вряд ли удастся набрать солдат, которые смогут проводить масштабные наступления в 2024 году, если ВСУ будут иметь все необходимое, чтобы им противостоять.
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