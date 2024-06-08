'Есть новые решения': Зеленский рассказал о договоренностях относительно дополнительных систем ПВО и другого вооружения для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в договоренностях о дополнительных системах ПВО и других вооружениях для Украины. Также в нашей стране планируется производство снарядов калибра 155 мм.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. Он подчеркнул, что продолжается работа по увеличению резервов для нашей армии.

Благодаря переговорам и встречам во Франции новые решения для украинской обороны от Франции и Соединенных Штатов. В частности, есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ.

"Благодарю Францию и Эммануэль лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", – сказал Зеленский.

Он добавил, что продолжается также активная коммуникация со всеми партнерами на всех уровнях по поводу первого Саммита мира, который состоится уже через неделю. По словам главы государства, предстоят важные встречи и переговоры с европейскими лидерами для нашей устойчивости и защиты от российского террора.

"Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что США на днях разрешили Украине ограниченно избивать предоставленное оружие по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы. Запускать ракеты большой дальности по России, такие как ATACMS все еще запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели на украинско-российской границе – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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