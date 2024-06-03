Маленькие решения перерастают в большие: Кулеба проанонсировал расширение зоны применения западного оружия по территории РФ

Разрешение атаковать военные цели за украинско-российской границей – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории государства-агрессора РФ.

Об этом 3 июня на брифинге в Киеве, совместном с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба. Он отметил: разрешение, предоставленное союзниками, имеет свои условия и правила.

"Если коротко, мы ценим принятое решение и мы продолжим работать с нашими партнерами по расширению зоны применения. Почему они наложили эти ограничения – мой ответ: я не знаю. Но это большое решение, и мы должны уважать это и приветствовать", – поделился мнением Кулеба.

Последние два года показали, что "сначала идут маленькие решения, но потом они развиваются в большие решения".

Руководитель эстонского МИД со своей стороны подчеркнул, что с первого дня никаких ограничений для Украины от Эстонии не было, потому что у украинцев есть все основания согласно международному праву защищать себя и бить по военной инфраструктуре в России.

"Мы защищаем эту позицию среди наших союзников и обсуждаем это во время наших встреч в НАТО. Я соглашаюсь с Дмитрием, что эти шаги, сделанные США, Германией, Швецией и многими другими странами – снять запрет – являются движением в правильном направлении, но моя позиция очень четкая: мы не можем ограничивать Украину в использовании дальнобойных ракет для защиты себя и причинения вреда российской военной машине", – отметил Цахкна.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Нидерланды официально разрешили защитникам Украины использовать F-16 для ударов по России. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заверила, что никаких ограничений на поставку нет.

– В парламенте РФ отреагировали на это угрозами. Член Совфеда Владимир Джабаров заявил о праве оккупантов сбивать эти самолеты, если те будут пытаться атаковать российскую территорию.

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