'Ограничений нет': Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по территории России

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые страна намерена передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России. Она заявила, что никаких ограничений нет.

Об этом Кайса Оллонгрен рассказала в интервью POLITICO. Она отметила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предупредил Киев не использовать F-16 в воздушном пространстве России.

"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке возможностей: как только мы передаем их Украине, они могут их использовать", – сказала она.

"Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны", – сказал Оллонгрен.

Оллонгрен уйдет с поста министра обороны Нидерландов после того, как новое крайне правое правительство страны будет приведено к присяге. Она выразила надежду, что новое правительство продолжит поддерживать НАТО и Украину.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы продолжали играть эту роль. В программе нового правительства я увидела, что поддержка Украины будет продолжаться, что новое правительство также ценит Европейский Союз, НАТО и т. д.", – сказала она.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Подобные изменения в политике Белого дома могут стать новым главой в войне для Украины. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, 30 мая американская газета Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине избивать американским оружием по РФ, но разрешение касается только обороны Харькова.

ВСУ могут открывать огонь по силам РФ, атакующим или намеренным атаковать Харьковскую область, подтвердили в администрации Байдена.

При этом ранее в The Washington Post со ссылкой на источники рассказали, что США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Разрешение действует в случае, если эти цели "являют угрозу Украине".

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