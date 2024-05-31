В Харьковской области оккупанты использовали треть резерва и не добились стратегического успеха. Что дальше? Интервью с военным экспертом Жироховым

Российская оккупационная армия использовала для наступления на Харьковщину первый из трех эшелонов резерва и не добилась никакого стратегического успеха. В этой ситуации нецелесообразно вводить на фронт второй эшелон. Перед врагом встал вопрос, куда двигаться дальше. Здесь возможны два варианта развития событий: либо расширение линии фронта, перенос боевых действий на Сумщину, либо передислокация этих сил на другие участки фронта и усиление позиций.

Какой именно сценарий будет реализован, станет ясно уже скоро. Однако уже сейчас можно констатировать, что возможности врага ограничены, он не может концентрировать силы более чем на трех направлениях. В то же время Силы обороны пока не готовы к проведению контрнаступления. Вероятно, об операции по освобождению оккупированных территорий в текущем году говорить не приходится.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь Соединенных Штатов способствовала стабилизации ситуации на фронте. В частности, благодаря этому план врага по захвату города Харьков был сорван. Соглашаетесь ли вы с тем, что уже сейчас эта помощь оказала большое влияние на события на Харьковщине?

– Очевидно, что американская помощь уже начала поступать. Но, кроме боеприпасов, пока мы на фронте не увидели ничего из обещанного. Я имею в виду ATACMS. Для этого нужно время. Я говорю о Bradley, M113, которые нам обещали США. Тем не менее уже закрыта огромная лакуна по поводу боеприпасов. Понятно, что именно благодаря наличию боеприпасов удалось частично приостановить российское наступление на Харьковщине.

– Генерал Сырский сообщил о том, что Россия наращивает группировку на севере Харьковской области, в районе сел Стрелечья, Липцы и города Волчанск. Враг в большинстве своем применяет артиллерию и КАБы. Считаете ли вы, что на этом направлении возможно нечто большее, чем то, что мы видим сейчас? Может ли эта группировка пойти на Сумщину? По вашему мнению, какова цель противника?

– Понятно, что россияне использовали только первый резерв, только первую линию. Они имеют в запасе еще вторую и третью. Очевидно, что перед ними стоит проблема, ведь их возможности ограничены. Первый эшелон не выполнил свою задачу в полной мере, как это планировалось. Но вводить второй сейчас нет смысла.

Поэтому задача сейчас либо расширить линию фронта за счет перенесения боевых действий на север вплоть до Сумской области, либо усилить наступление на любом направлении за счет введения в бой большого количества бронетехники. Что именно выберут россияне? Увидим в ближайшие недели.

– Вопрос о разрешении бить западным оружием по территории России. В Германии несколько смягчили свою позицию. Представитель канцлера Штеффен Хебештрайт заявил: "Оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но могут быть расширены и на территорию агрессора". В свою очередь, Дания разрешила использовать свои истребители F-16 для ударов по России. Фактически США тоже дали разрешение, правда, с определенными оговорками. Как вы думаете, могут ли эти разрешения изменить ситуацию в ближайшее время?

– Совершенно точно, что нужны разрешения. Но Германия не дает нам ничего дальнобойного. Дают только британцы – Storm Shadow, дают французы – управляемые авиационные бомбы. А что касается перелома ситуации… В России огромное количество объектов, которые можно прессовать, по которым можно наносить удары. Очевидно, если США дадут разрешение, будет операция по уничтожению самолетов, которые сбрасывают КАБы на Харьковщину. Я имею в виду аэродром Балтимор и пару аэродромов в зоне досягаемости ATACMS.

И это, конечно, может привести к тому, что бойцам будет легче. Но в любом случае пехоту на первой линии не заменит никто.

– По информации Генштаба ВСУ, оккупационная армия предприняла попытку вклиниться в нашу оборону в районе Очеретино, то есть на Покровском направлении. Еще одно очень горячее направление – Купянское. Возможен ли прорыв врага на определенном участке?

– Здесь важно, что мы понимаем под прорывом. К примеру, россияне не смогли прорвать нашу оборону в Харьковской области на стратегическом уровне. Все, что они смогли, – добиться каких-то тактических результатов, улучшения позиций. Проблема у россиян была, есть и будет, потому что, даже когда наше командование совершает ошибку, они не могут этим воспользоваться и прорваться.

Потому все эти продвижения на 150-200 метров не имеют стратегического значения. В тактическом плане – возможно, но уже понятно, что россияне не могут сконцентрироваться на более чем трех направлениях. У них недостаточно личного состава. Думаю, в ближайшее время они решат эту проблему путём очередной волны мобилизации.

– В прошлом году летом все ждали контрнаступления ВСУ и надеялись, что оно будет успешным. К сожалению, так не вышло. Считаете ли вы, что этим летом Силы обороны могут предпринять контрнаступательные действия?

– Я не вижу никаких маркеров того, что Украина готовится к контрнаступлению. Сейчас все наши резервы на Харьковском направлении. Оперативных резервов у Сырского пока нет. Чтобы наступать, нужны не менее пяти новых бригад. Их в принципе в природе сейчас не существует.

– Что здесь можно сделать? Усилить мобилизацию?

– Этого мало. За счет чего мы будем вооружать этих мобилизованных? Ладно, давайте мобилизуем 500 тысяч, но чем мы их будем вооружать? Американская помощь идет дозированно, партиями. Уже сейчас понятно, что у нас нет достаточного количества учебных центров и полигонов, нет достаточного количества танков и бронетранспортеров. Надо ждать, пока союзники будут все это нам передавать.

Они могут передать их через неделю, но следующий вопрос – где мы их спрячем, где сможем разместить. Это огромные вопросы, которые не решаются через месяц, два или даже три.

– Следовательно, с контрнаступлением нам придется подождать.

– Очевидно, что в этом году об этом речь даже не идет.