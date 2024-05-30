В Дании заявили, что разрешат Украине бить датскими F-16 по целям в России

В правительстве Дании заявили, что украинские войска смогут использовать датские истребители F-16 для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Такая позиция была утверждена в датском парламенте.

Это позволит Украине реализовать свое право на самооборону. Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

По его словам, Украина сможет использовать истребители F-16, которые предоставит Дания, для нанесения ударов по военным объектам в России. Расмуссен подчеркнул, что это не новая позиция – она является частью передачи истребителей.

Глава дипломатического ведомства заявил, что с начала процесса принятия решения по передаче Украине самолетов F-16, Дания осознавала, что эти истребители, как и другое оружие, передаются ВСУ для самозащиты.

"Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы была возможность также атаковать военные объекты на территории агрессора", – заявил Расмуссен.

Напомним, Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей до 2028-го, первые из которых – уже в 2024 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Украины должна быть возможность "нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты". Имеются в виду объекты, расположенные на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.