'Надо нейтрализовать военные базы': Макрон высказался за право Украины наносить удары по территории РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у Украины должна быть возможность "нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты". Имеются в виду объекты, расположенные на территории России.

Об этом Макрон заявил во время совместного с канцлером ФРГ Олафом Шольцем брифинга. Французский лидер подчеркнул, что партнеры Украины, которые дают ей вооружение, должны предоставить и разрешение использовать его.

Одновременно Макрон заявил, что существуют некоторые рамки, поскольку в Европе "не хотят эскалации". Однако эти рамки меняются, потому что "Россия адаптирует свои действия", отметил французский лидер.

"Украина подвергается нападениям с баз в России. Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что поставляем оружие, но не позволяем защитить себя. Франция считает, что украинцам должно быть позволено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых была атакована Украина", – отметил Макрон.

"Но мы не должны позволять им поражать другие цели в России. Я думаю, мы можем это сделать, если действительно хотим достичь нашей цели. И я думаю, что могу сказать, что по сути мы не идем на эскалацию, поскольку именно Россия организует эскалацию", – добавил он.

В свою очередь канцлер Германии подчеркнул, что Украина, "согласно международному праву, имеет все возможности делать то, что она делает". А запрет использовать оружие, о котором идет речь, являются "правилами его использования, основанными на международном праве".

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Напомним, ранее схожую позицию по ограничениям на применение западных вооружений высказала министерша обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право бить по территории РФ западным оружием и что это не должно быть предметом дискуссий.