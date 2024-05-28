'Не должно быть предметом дискуссий': министр обороны Нидерландов заявила, что Украина имеет право бить по территории РФ западным оружием

Украина имеет право наносить удары по целям на территории РФ, в том числе с помощью западных вооружений, это не должно быть предметом для дискуссий. Сейчас же наше государство вынуждено обороняться от российской агрессии "с завязанной за спиной одной рукой".

Такое мнение высказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Она выразила надежду, что западные страны, ныне запрещающие применение своих вооружений для ударов по объектам на российской территории, изменят свою позицию.

Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы. – Ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие иную позицию, изменят ее", – подчеркнула министр.

Текущую ситуацию, когда Украина вынуждена защищаться в условиях ограничений, установленных партнерами, она охарактеризовала метафорой: мол, наше государство сейчас борется "со связанной за спиной одной рукой".

Глава минобороны Нидерландов допустила, что тема с применением Украиной западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ будет обсуждаться на встрече министров.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о праве бить по территории РФ. Он подчеркнул, что западное оружие, поставленное в Украину, принадлежит украинцам. Следовательно, решать, применять его по территории агрессора или нет, надлежит именно им.

Также сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против предоставления разрешения Украине бить по РФ. Так, считает он, можно избежать эскалации и выхода войны за пределы Украины.