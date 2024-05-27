Западное оружие, поставленное в Украину, принадлежит украинцам: Столтенберг сделал заявление о праве бить по территории РФ

Западное оружие, поставленное в наше государство, уже принадлежит украинцам. Поэтому бить или не бить по территории страны-оккупанта решает именно Украина.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Альянса в Болгарии. Он отметил, что украинцы имеют право на самооборону, а оно включает нанесение ударов по законным военным целям за пределами нашего государства, в частности по территории России.

"Пора подумать о том, стоит ли снять некоторые ограничения. Мы видим, что в Харьковской области линия фронта и граница находятся практически в одном месте, и Украина не может атаковать военные объекты на территории России. Это значит, что у украинцев связаны руки. На них нападают с территории РФ, и они не могут отреагировать, потому что существуют ограничения на использование ими оружия", – сказал генсек.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Украина имеет право защищаться, и эта защита должна предусматривать удары по военным объектам в РФ.

Польша и Швеция поддержали эту позицию, Германия и Италия высказались против. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставлял оружие Украине при условии, что оно не будет использоваться для атак вне Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что Соединенные Штаты не поощряют применение западного оружия для ударов по РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну.