В Италии вслед за Шольцем выступили против ударов их оружием по РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против применения поставляемого Украине оружия по территории России. По ее словам, НАТО следует быть "очень осторожным".

Соответствующее заявление Мелони сделала в эфире итальянского телевидения 26 мая, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения с применения Украиной западной техники. "Я не знаю, почему Столтенберг сказал такие вещи, я думаю, что мы должны быть очень осторожны", – цитирует ее журнал Barron's.

В то же время премьер Италии признала, что Альянс не должен проявлять слабость:

"Я согласен, что НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал о том, что оно сдается".

Как отмечает журнал, слова Столтенберга вызвали протест со стороны официальных лиц Италии, "которая оказывает военную помощь Украине, но опасается, что конфликт может распространиться".

Выступая на предвыборном митинге в Неаполе, заместитель премьер-министра и лидер антимигрантской партии "Лига" Маттео Сальвини раскритиковал высказывания Столтенберга, заявив: "Этот джентльмен либо просит прощения, либо исправляет свои замечания, либо уходит в отставку".

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что "военная техника, отправленная Италией", должна "использоваться внутри Украины".

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставлял оружие Украине при условии, что оно не будет использоваться для атак вне Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция позволила Украине использовать поставленное ею оружие для уничтожения целей на территории РФ. Глава минобороны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право защищаться посредством военных действий, направленных против территории противника.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Украина имеет право защищаться, и эта защита должна включать и удары по военным объектам в РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что Соединенные Штаты не поощряют применения западного оружия для ударов по РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну.