Швеция дала Украине разрешение бить по РФ поставленным ею оружием: заявление министра

Швеция позволила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей непосредственно в РФ. Глава шведсвкого министерства обороны Пол Йонсон заявил, что, согласно международному законодательству, Украина имеет право защищаться посредством военных действий, направленных против территории противника.

Соотвтетствующее заявление Йонсон сделал в комментарии шведской газете Hallandsposten. "Согласно международному праву Украина имеет право защищаться путем боевых действий, направленных против территории противника, если боевые действия соответствуют законам войны. Швеция стоит за международное право и право Украины на самозащиту", – заявил он.

Как отмечает Hallandsposten, пределы обороны Украины должны устанавливаться международным правом, "а не ограничениями со стороны союзников, которые стоят украинцам жизней".

Правительство Швеции должно отстаивать эту позицию по отношению к другим западным странам не только за закрытыми дверями, но и публично. Именно так вы формируете мнение, продвигаете дискуссию и заставляете государства отказаться от необоснованных позиций", – пишет газета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 мая глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украина уже получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением избивать им по РФ.

– Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Украина имеет право защищаться, и эта защита должна включать и удары по военным объектам в РФ.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сказал, что Соединенные Штаты не поощряют применения западного оружия для ударов по России, однако Украина имеет право самостоятельно принимать решение о том, как вести войну.

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