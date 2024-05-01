'Не все объявляется публично': глава МИД Латвии намекнула, что Украина имеет право бить западным оружием по территории РФ

Украина имеет полное право наносить удары по территории государства-агрессора – России. При этом некоторые из западных партнеров не против того, чтобы украинские воины делали это с помощью западных вооружений.

Отдельные страны Запада уже предоставили соответствующие разрешения украинской армии. Такое заявление в интервью украинским СМИ сделала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Конечно, не все объявляется публично. Даже лучше не говорить об этом вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя", – отметила политик.

Также она подчеркнула, что пакет помощи от США должен решить проблему украинских воинов с дальнобойным оружием. И часть обещанных вооружений уже в Украине.

"Я подчеркну: их (дальнобойное вооружение. – Ред.) использование Украиной разрешено международным правом. Если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, вы имеете право на ответный удар", – убеждена глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, предусматривающий около 61 млрд долларов и поставки дальнобойных баллистических ракет ATACMS для Украины. Это произошло сразу после того, как финансирование утвердила Палата представителей Конгресса США.

Между тем, в сети 1 мая появилось видео, которое зафиксировало, как защитники Украины ударили по полигону с оккупантами в Луганской области. Заявлено, что для атаки была использована ATACMS с кассетной боевой частью.