Работал ATACMS? В сети показали, как защитники Украины ударили по полигону с оккупантами в Луганской области. Видео

В Луганской области украинские воины нанесли потери российским захватчикам. Под ударом оказалась тренировочная база, где находилось значительное количество оккупантов.

По предварительной информации, по захватчикам прилетела ракета ATACMS с кассетной боевой частью. Эффектное видео поражение появилось в сети.

Так, о том, что на видео, вероятно, зафиксирован прилет ATACMS по тренировочной базе РФ в Луганской области, сообщил, в частности, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

"Заявлено как удар кассетной ATACMS по полигону россиян на временно оккупированной части Луганской области", – написал он.

Стерненко также обратил внимание на то, что перед прилетом на месте, куда попал боеприпас, собралось немало оккупантов.

"По внешнему виду как яйца колорадских жуков", – иронично отметил он.

По данным OSINT-исследователей, всего по полигону прилетели три ракеты. И случилось это в глубоком тылу захватчиков.

"Три ракеты MGM-140 ATACMS M39 Block I уничтожают роту оккупантов на одном из полигонов в Луганской области, село Рогово, 80 км от ЛБС", – говорится в сообщении, где указаны также координаты места прилета: 49.63778644114647, 39.04679642143797.

Напомним, ранее защитники Украины показали охоту на врага в районе Кременной. Зрелищную "денацификацию" оккупационных сил обеспечивают БПЛА, которые в буквальном смысле преследуют оккупантов.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику оккупантов. Именно мужество и доблесть защитников мешает осуществлению планов захватчиков.

Также сообщалось, что воины ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении.

Кроме того, стало известно, что морпехи-артиллеристы выследили и поразили враждебный расчет БПЛА.