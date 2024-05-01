'Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы': Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику окупантов. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Александр Сырский показал самые яркие эпизоды уничтожения российской техники в Украине. От пристального глаза защитников ни один тайник не спасает ни российских окупантов, ни их металлолом.

Любая враждебная цель рано или поздно взмывает в воздух и горит. Эффектные кадры опубликованы в Telegram-канале главнокомандующего.

"Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы", – заверил Сырский.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ на Сумском направлении поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук". Операторы одного из подразделений ССО, проводя разведку, обнаружили находившийся на пусковой позиции российский ЗРК. Украинские защитники нанесли удар по вражеской цели ударными дронами и поразили машину.

Также на Херсонском направлении бойцы ССО уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей была применена 122-миллиметровая гаубица Д-30. По результатам операции обезврежены: мототранспортное средство россиян, емкости с горючим, автомобиль и два оккупанта раненными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области бойцы ССО уничтожили четырех российских оккупантов. Ликвидировать живую силу противника удалось в ночное время.

– Бойцы Нацгвардии, которые воюют на передовой, сорвали один из штурмов российских оккупантов на юге. Технику и живую силу ВС РФ они поразили сбросами с дронов.

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