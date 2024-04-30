Воины ССО поразили два российских ЗРК 'Бук' на Сумском направлении. Видео

Украинские военные поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" на Сумском направлении. Отлично отработали по врагу бойцы сил специальных операций ВСУ.

Об этом во вторник, 30 апреля, сообщило командование ССО ВСУ и обнародовало видео с места событий. Российские "Буки" были подведены один за другим.

Операторы одного из подразделений ССО, проводя разведку, обнаружили находившийся на пусковой позиции российский ЗРК. Украинские защитники нанесли удар по вражеской цели ударными дронами и поразили "Бук" "просто в морду".

Оккупанты хотели эвакировать выведенный из строя ЗРК и отправили для этого еще один "Бук". Украинские бойцы без промедлений нанесли повторный удар по вражеской технике, и на этот раз тоже удачно.

Таким образом, сразу два вражеских зенитно-ракетных комплекса были поражены в течение небольшого времени.

Напомним, ранее бойцы сил специальных операций разнесли склады БК, место хранения провизии, а также автомобильную технику на спрятанной на позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта, где ряд окупантов постигла судьба "груза 200".

Как сообщал OBOZ.UA, морпехи-артиллеристы с помощью FPV-дронов выследили и поразили враждебный расчет БПЛА. В результате удара путинские войска понесли потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!