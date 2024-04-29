Работали дроны и гаубица: бойцы ССО сожгли склады БК и живую силу врага на юге. Видео
Бойцы Сил специальных операций разнесли склады БК, место хранения провизии, а также автомобильную технику на спрятанной в лесу позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта, где ряд оккупантов постигла судьба "груза 200".
Мощную работу провели операторы 73-го морского центра сил спецназначения им. кошевого атамана Антина Головатого. Видео опубликовано в соцсетях командования ССО.
Отмечается, что во время разведывательных действий на юге защитники обнаружили в лесу место дислокации оккупантов. Там были капониры с боекомплектом, рядом захватчики хранили провизию, а неподалеку между деревьями замаскировали автотехнику.
Днем по вражеской позиции бойцы ССО направили FPV-дроны, БПЛА с системой сброса и огонь из 122-мм гаубицы Д-30.
В результате точной работы защитников из Сил специальных операций были уничтожены капониры из БК и местонахождение личного состава армии РФ, трое оккупантов ликвидированы и пять ранены.
Поражение воины продолжили и в темное время суток, уничтожив также склады с боекомплектом захватчиков.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ССО показали уничтожение вражеского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Оккупанты готовились запускать из него снаряды, однако не успели совершить ни одного выстрела.
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