Отработали быстро: воины ССО уничтожили вражеский 'Бук-М1', готовившийся к пуску ракет. Видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с Силами обороны уничтожили на фронте зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" оккупантов. Он готовился к пуску ракет, но не успел выпустить ни одной.

"Взрывное" видео 25 апреля обнародовала пресс-служба Сил спецопераций. В ведомстве рассказали, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили вражеский ЗРК "Бук-М1".

Комплекс как раз готовился к пуску ракет.

"Наши операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты – он был оперативно уничтожен", – сообщили в Силах спецопераций.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла в Украине 127 единиц военной техники и вооружения, а также около 1040 человек. Потери живой силы врага с начала масштабного вторжения достигли 462 980.

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