ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов и 28 артсистем: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В боях воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 российских оккупантов.

Ныне количество демилитаризованной в войне живой силы врага составляет 462 980. Обновленные данные по состоянию на 25 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен захватчиков, наши бойцы обезвредили 28 артиллерийских систем (всех 11 836), 14 боевых бронированных машин (13 942), 13 танков (7255), одну РСЗО (1049) и одно средство ПВО (772) ВС РФ.

Защитники сбили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 9449) и одну крылатую ракету (2118) врага. Также сожгли 57 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 15 949) и две спецтехники (1946).

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 24 апреля Силы обороны уничтожили 53 единицы вооружения и военной техники врага только на южных направлениях фронта. Защитники отминусовали четыре лодки и 11 оккупантов.

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