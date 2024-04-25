Урожайный день: на юге уничтожены 4 лодки и 28 единиц авто-бронетехники РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить большие потери российской оккупационной армии на передовой. В среду, 24 апреля, на южных направлениях фронта войска государства-агрессора потеряли по меньшей мере 53 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. По данным украинских военных, на юге было ликвидировано 111 оккупантов.

Среди потерь россиян 24 апреля:

– четыре лодки;

– две системы реактивно-залпового огня "Град";

– зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2";

– 28 единиц автобронетехники;

– 11 пушек;

– разведывательный БПЛА "Зала";

– радиолокационная станция;

– антенна радиоэлектронной борьбы;

– антенна спутниковой связи "Аурига-1.2В"

– три аэрофотостанции.

Кроме того, воинами Сил обороны было уничтожено три места хранения российскими оккупантами боеприпасов, один блиндаж, полевой состав материально-технических средств, а также полевой пункт заправки.

Ранее украинские военные на временно оккупированном левобережье Херсонщины уничтожили российскую РСЗО "Град". Удар по машине смерти нанесла реактивная артиллерийская система M142 HIMARS.

Также ранее сообщалось, что воины Сил обороны уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Поразить ее также удалось с HIMARS.

А спецназовцы СБУ отработали на левом берегу Херсонщины по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 23 апреля Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 880 оккупантов. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны составила 461 940 человек.

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