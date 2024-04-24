Превратили в металлолом: украинские воины эффектно уничтожили российский 'Град' на левобережье Херсонщины. Видео

Украинские военные на временно оккупированном левобережье Херсона уничтожили российскую РСЗО "Град". Удар по машине смерти нанесла реактивная артиллерийская система M142 HIMARS.

Соответствующее видео от 32 отдельного реактивно-артиллерийского полка опубликовал в Telegram главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Он отметил, что с высоты съемки разведывательного дрона кажется, будто техника осталась целой, но на самом деле при ближайшем осмотре "через нее теперь можно откидывать вермишель".

Напомним, операторы FPV-дронов из тактической группы "Медоид" 3-го полка ССО показали в сети результаты своей деятельности на Донецком направлении. Воинам удалось уничтожить тяжелую технику противника и ликвидировать 11 оккупантов.

В течение одной недели операторы обнаружили и ликвидировали:

– один танк Т-72;

– комплекс зенитно-ракетной артиллерии 2С6 "Тунгуска";

– боевую бронированную машину;

– ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины Сил обороны уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Поразить ее удалось из артиллерийской системы HIMARS.

– Спецназовцы СБУ отработали на левом берегу Херсонщины по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!