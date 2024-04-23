Уничтожена тяжелая техника и 11 оккупантов: в ССО показали работу по захватчикам на Донецком направлении. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам на нашей земле. Так, недавно операторы FPV-дронов из тактической группы "Медоид" 3-го полка Специальных Сил показали в сети результаты своей деятельности на Донецком направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины. Воинам удалось уничтожить тяжелую технику противника и ликвидировать 11 оккупантов.

В течение одной недели операторы обнаружили и ликвидировали:

один танк Т-72;

комплекс зенитно-ракетной артиллерии 2С6 "Тунгуска";

боевую бронированную машину;

ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что воины Сил обороны уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Уничтожить ее удалось из артиллерийской системы HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки в Украине было обезврежено 730 российских оккупантов и 75 единиц их техники и вооружения. С начала масштабной войны потери РФ достигли 460 260 человек.

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