Спецназовцы СБУ отработали по логистике оккупантов на левобережье Херсонщины. Видео

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали на левом берегу Херсона по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.

Об этом сообщил в Telegram украинский активист Сергей Стерненко. Огненное видео также было опубликовано на канале Сил обороны юга.

Отмечается, что удары по вражеской технике бойцы нанесли с помощью fpv-дронов, на которые надонатали украинцы.

"Мы любим, когда россияне страдают. И когда страдает их логистика", – отметил Стерненко.

В течение недели (с 15 по 21 апреля) воины ВСУ "отминусовали" у российских захватчиков пять объектов в оккупированных городах. В частности, у врага стало меньше одного склада с боеприпасами, а также на четыре командных пункта или штаба.

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