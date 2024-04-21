Украинские военные ракетой из 'Стугны' сделали 'страйк' из пехоты оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают ликвидировать живую силу и технику российских оккупационных войск. Так, недавно в сети показали, как защитники с помощью ракеты ПТРК "Стугна" сделали "страйк" из пехоты оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Расчет украинских противотанкистов нанес удар по вражеским войскам в Донецкой области.

"Есть прямое попадание! Ракета ПТРК "Стугна", выпущенная расчетом украинских противотанкистов, выбивает шикарный страйк из группы российских оккупантов. Донецкая область", – пишет Бутусов.

Напомним, что защитники Украины показали новое эффектное видео ударов по противнику на восточной линии фронта. Воины нанесли поражение военной технике российской оккупационной армии, пытавшейся штурмовать позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные 16 апреля нанесли удар по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии в городе Бахмут. В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ.

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