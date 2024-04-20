Были ликвидированы восемь российских офицеров: появились данные о последствиях удара HIMARS по Бахмуту

Украинские военные 16 апреля нанесли удар по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии в городе Бахмут. В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени работника одной из спецслужб. Этот командный пункт оккупантов был расположен в двухэтажном административном здании в центральной части города.

Атака была выполнена двумя ракетами, выпущенными из РСЗО "HIMARS".

В результате атаки погибли 8 офицеров полка, среди которых были:

Начальник разведки полка – Сатарин;

Начальник артиллерии полка – Прокопьев;

Начальник связи полка – Котов;

Старший помощник начальника штаба полка – Пантелеев.

Сколько всего было ранено российских военнослужащих пока неизвестно. Отмечается, что этот командный пункт был новым, российские военнослужащие находились там всего неделю до атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные с помощью беспилотника в окрестностях населенного пункта Бердичи Донецкой области уничтожили снайпера российского спецназа.

Также украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли точный удар по военной технике оккупантов. В результате атаки был уничтожен российский комплекс наблюдения "Муром-М".

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