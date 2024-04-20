Превратили в металлолом: пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения 'Муром-М' на Харьковском направлении. Видео

Украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли точный удар по военной технике оккупантов. В результате был уничтожен российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Видео удара, снятое дроном, было опубликовано 20 апреля в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы. "Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении", – говорится в публикации.

Поразить вражеский комплекс удалось с помощью дрона-камикадзе.

Как видно на видео, "Муром-М", был уничтожен точным ударом, в результате взрыва комплекс получил поражения.

Отметим, оккупанты активно использоуют новые комплексы "Муром-М" для слежки за защитниками Украины. Они позволяют вести дальнее визуальное наблюдение и автономно выявлять живую силу и технику.

"Муром-М" имеет оптическую камерой с качественным зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 километров, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 километрах и человека в 4 километрах.

Для наилучшего обзора враг устанавливает комплексы "Муром-М" как можно выше, на башнях и элеваторах, а также поднимает на специальных мачтах прямо над своими окопами.

Как сообщал OBOZ.UA, воины контрразведки СБУ показали, как ликвидируют вражеские танки и артиллерию. Бойцы использовали ударные дроны в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки РФ потеряла в Украине 750 своих оккупантов и десятки единиц техники. С начала полномасштабной войны потери врага достигли 458 580 человек.

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