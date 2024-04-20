Военные контрразведчики СБУ показали, как жгут дронами вражеские танки и артиллерию: озвучены потери оккупантов. Видео

Защитники из Департамента военной контрразведки СБУ продемонстрировали, как ликвидируют танки и артиллерию оккупантов на фронте. Бойцы использовали для атаки на вражеские целые ударные беспилотные летательные аппараты в сотрудничестве с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. С помощью ударных дронов и согласованных действий с артиллеристами Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать 11 танков и 24 боевых бронированных машин.

Кроме того, военные также поразили 36 артиллерийских систем, 4 системы противовоздушной обороны, 21 единицу военного транспорта, а также 35 огневых позиций и укрытий оккупантов, а также 4 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля в восьми регионах РФ раздавались взрывы. Поражены не менее трех электроподстанций, питавших российский ВПК и базу хранения горючего. Ночной "хлопок" в России стал результатом совместной операции СБУ, ГУР и ССО ВСУ.

Напомним, в ночь на 20 апреля ряд регионов РФ атаковали БПЛА. Целью была энергетическая инфраструктура. Местные власти сообщили о разрушении в результате атаки. Между тем в минобороны РФ заявили, что над восемью областями России якобы сбили 50 дронов, более половины из них – над Белгородской областью.