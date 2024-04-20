Силы обороны 'отминусовали' 750 оккупантов и более 140 единиц техники – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 750 оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны достигла 458 580 лиц.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что к утру 20 апреля враг не досчитался также десятков единиц техники.

В частности, Силы обороны уничтожили или повредили 8 танков (всего за время полномасштабной войны 7213), 21 боевую бронированную машину (13873), 20 артиллерийских систем (11678), 1 средство ПВО (763), 1 самолет (348), 30 БПЛА оперативно-тактического уровня (9341), 13 крылатых ракет (2109), 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн (15717), 3 единицы специальной техники (1918).

Напомним, в Украине ликвидировали "военкора" из российского издания "Известия" Семена Еремина. Он работал на войне с февраля 2022 года, за что был награжден орденом. Последний "репортаж" Z-военкора вышел 2 дня назад. Еремин кичился, как российские оккупанты учатся стрелять по беспилотникам из дробовиков.

Тем временем украинские пограничники из бригады "Месть" показали удар по другой живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. В результате сброса гранаты с дрона были обезврежены два российских захватчика.

А воины ССО успешно ликвидируют оккупантов на Донецком и Запорожском направлениях. Пилоты осуществляют аэроразведку, обнаруживают вражеские объекты и ликвидируют их с помощью ударных дронов. У оккупантов, которые попадают в поле зрения наших бойцов, нет шансов на выживание.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после ракетной атаки агрессора по Украине – самолет поразили воздушные силы ВСУ совместно с ГУР.

– В украинской разведке сообщили, что уничтожение первого бомбардировщика Ту-22М3 для оккупантов – не только шок, но и серьезная потеря. Поражение российского бомбардировщика в 300 км от границы было не штатной работой военных, а отдельной операцией.

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