В Украине был убит "военкор" из российского издания "Известия" Семен Еремин. Об этом вечером 19 апреля сообщило само издание.

К сожалению, "Известия" не уточнили, где и как именно был уничтожен Z-военкор. Издание назвало Еремина "одним из лучших военных корреспондентов в стране".

Сообщается, что Еремин работал на войне в Украине с февраля 2022 года, за что он был награжден орденом. Последний "репортаж" Z-военкора вышел 2 дня назад. Еремин кичился тем, что российские оккупанты учатся стрелять по беспилотникам из дробовиков.

Именно Еремин первым в РФ рассказал о снарядах "Краснополь", о "Ланцетах", "Сонцепеках" и российских расчетах FPV-дронов.

"С командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в город. Прямо на его глазах менялись украинские флаги на российские триколоры", – рассказали в "Известиях".

Как сообщал OBOZ.UA, похищенный у самопровозглашенной "ДНР" американский Z-военкор, наркоторговец и коммунист Рассел "Техас" Бентли убит. Слова его жены Людмилы об убийстве уже подтвердили "официальные" лица псевдореспублики. Также подтверждено, что убийство "своего" совершили российские военные.

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