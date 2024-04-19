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В "ДНР" российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
12,3 т.
В 'ДНР' российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

Похищенный в самопровозглашенной "ДНР" американский "военкор" Рассел "Техас" Бентли убит. Слова его жены Людмилы про убийство уже подтвердили "официальные" лица псевдореспублики, которые намекнули: информация, что преступление совершили российские военные, соответствует действительности.

В частности, "председатель" общественной палаты "ДНР" Александр Кофман утверждает, что это убийство повлечет за собой "колоссальные репутационные потери" для "ДНР". Он также добавил, что "анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом", однако для жены убитого "надежда на чудо есть всегда".

Кофман не назвал прямо убийц американца, однако его слова о "репутационных потерях" свидетельствуют, что жена Бентли Людмила говорила правду по поводу того, что ее мужа похитили российские военнослужащие из 5-й бригады.

В "ДНР" российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

"Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка", - рассказывала она.

В "ДНР" российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

В свою очередь редактор издания "Русское время" (где работал "военкор" Бентли), ссылаясь на свидетелей, сообщил, что американца похитили "люди в военной форме", которые "решили, что он шпион". Дело в том, что Бентли "задержали", когда он снимал последствия прилета по воинской части на Автобазовской улице.

В "ДНР" российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

Коллаборант, бывший глава "службы безопасности" так называемой "ДНР" Александр Ходаковский прямо указал, что американца убили российские военные. Правда, свое сообщение об этом он уже удалил.

В "ДНР" российские танкисты выкрали и убили известного американского коммуниста. Фото

Также косвенно подтверждает причастность к убийству именно российских военных "член совета по правам человека при президенте РФ" Марина Ахмедова.

"Мне жаль, что в наших рядах затесались такие исключительные военные. Исключить из армии и наказать, проведя расследование, их нужно. Из армии и в тюрьму, если все подтвердится", – предложила девушка.

Как ни странно, но логика в словах Марины есть. Ибо наказанные военные из тюрьмы, как это принято в РФ, снова попадут в армию. Им снова насчитают "подъемные" и отправят на войну.

OBOZ.UA ранее писал, кто такой Бентли Рассел Боннер из США. Он родился в июне 1960 года в Хьюстоне. Это наемник и пропагандист, воевавший на Донбассе с января 2015 года. Интересно, что в псевдореспублике кичились тем, что Рассел был коммунистом, но другие страницы его биографии замалчивали. Например, что именно этот американец был в международной преступной группировке, которая торговала наркотиками.

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