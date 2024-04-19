'Это не штатная операция': в ГУР рассказали подробности сбивания российского Ту-22М3

Силы обороны Украины впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Для оккупантов это был не только шок, но и серьезная потеря.

Так это событие прокомментировал для OBOZ.UA спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, поражение российского бомбардировщика за 300 км от границы – это не штатная работа украинских защитников.

"Это была отдельная операция. Но мы видим, что подобных операций становится все больше. Есть уже несколько случаев успешного уничтожения самолетов модификации А-50 стратегической разведки. Ранее Ту-22 также получали повреждения, но это происходило, когда они находились на земле – из-за диверсионной работы и из-за других ударов по территории базирования. А теперь это уничтоженный самолет во время выполнения боевого задания", – отметил Юсов.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, для операции использовали украинские ракеты, которые для этого "сделали с нуля из старых составляющих". Юсов добавил, что "это не новый тип вооружения, ничего экстраординарного здесь не применено".

"Для врага, конечно, было полной неожиданностью, что поражение возможно на такой глубине их территории. Напомним, что речь идет об расстоянии в 300 километрах от украино-российской границы. Это означает, что безопасной зоны для российской авиации стало еще меньше", – рассказал. Юсов.

Спикер ГУР считает, что российские пилоты будут теперь иначе относиться к тем приказам, которые им отдают. В целом же враг будет вынужден пересмотреть тактику использования стратегической авиации.

"После потери самолета стратегической разведки А-50У и сегодняшнего сбития Ту-22М3, в целом можно прогнозировать, что на время ракетных ударов, по крайней мере, авиационного базирования, в частности, по Одесской области, может быть меньше. Это повлияет положительно и на динамику обстрелов, и вообще враг будет вынужден корректировать свою тактику", – заверил разведчик.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что это была их совместная операция с Главным управлением разведки. Украинские зенитчики не только впервые поразили российский Ту-22М3 за более чем два года полномасштабной войны, но и впервые сбили две крылатые ракеты Х-22, носителем которых является этот самолет.

В свою очередь OBOZ.UA уточнил, что российскую "птичку" поразили из ЗРК С-200 дальнего радиуса действия.

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