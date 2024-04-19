'Сделали с нуля из старых составляющих': Буданов рассказал о ракетах, которыми сбили российский Ту-22М3. Видео

Российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был сбит в результате специальной операции, осуществленной ГУР МО Украины совместно с Воздушными силами ВСУ. Отмечается, что используемые для этого украинские ракеты "сделали с нуля со старых составляющих".

Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. Он добавил, что "инженеры хорошо поработали" над средствами поражения.

По словам Буданова, это знаковый день для государства. В результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, которые также были ликвидированы.

В ГУР напомнили, что 23 февраля 2024 был уничтожен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это стало возможным благодаря совместной миссии разведки и Воздушных сил.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов также рассказал о том, чем именно наши военные способны наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

"Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте", – отметил глава ГУР.

Напомним, утром, 19 апреля, зенитчики Воздушных сил ВСУ в сотрудничестве с разведчиками поразили российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, осуществлявший пуски ракет по украинским городам. По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что это была их совместная операция с Главным управлением разведки. Украинские зенитчики не только впервые поразили российский Ту-22М3 за более чем два года полномасштабной войны, но и впервые сбили две крылатые ракеты Х-22, носителем которых является этот самолет.

Источники OBOZ.UA уточнили, что российскую "птичку" поразили с ЗРК С-200 дальнего радиуса действия.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля во время совместной операции ГУР и ВСУ атаковали три военных аэродрома на территории РФ – в Ейске, Энгельсе и Курске. Предварительно, в результате попадания дронов полностью уничтожены два самолета Су-25, серьезные повреждения получили три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

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