Повредили три самолета Ту-95МС: новые подробности ночной атаки на российские аэродромы

В результате совместной операции Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины в ночь на 5 апреля были атакованы три военных аэродрома на территории страны-агрессорки РФ. В частности, был осуществлен удар по аэродрому в Ейске, Энгельсе и Курске, оккупанты в результате понесли потери личного состава и самолетов.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По предварительной информации, в результате попадания БПЛА по аэродрому в Ейске Краснодарского края РФ полностью уничтожены два самолета Су-25, а также ликвидированы четыре оккупанта.

На аэродроме "Энгельс-2" вблизи города Энгельс Саратовской области серьезные повреждения, вероятно, получили три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Также предварительно сообщается о гибели семи человек из числа личного состава врага, в том числе и пилотов стратегических бомбардировщиков.

Также был атакован военный аэродром в Курске.

Напомним, оккупанты также понесли потери на аэродроме в Морозовске Ростовской области, который также подвергся ночной атаке дронов. По данным источников OBOZ.UA, там уничтожены по меньшей мере шесть вражеских самолетов, еще восемь получили серьезные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на пятницу в Энгельсе, где располагается авиабаза, с которой взлетают самолеты для бомбардировок Украины, раздались взрывы. Местные власти заявляли о якобы уничтожении БПЛА "без пострадавших и разрушений".

– Громко было также в Морозовске Ростовской области, в городе сообщили об атаке на аэродром. Губернатор Голубев заявил, что силы российского ПВО отражают "массированную атаку БПЛА".

– Поздно вечером накануне в Курской области РФ пожаловались на атаку "БПЛА самолетного типа". Минобороны РФ заявило о ликвидации восьми беспилотников в регионе.