По меньшей мере шесть российских самолетов уничтожены: новые подробности атаки на аэродром Морозовск

В результате атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ, которую провела СБУ совместно с военными и Силами обороны, уничтожены по меньшей мере шесть вражеских самолетов уничтожены. Еще восемь получили серьезные повреждения.

Об этом сообщили информированные источники OBOZ.UA. Известно, что в "Морозовске" базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые РФ использует для сброса КАБ по позициям украинских военных и прифронтовых городах Украины.

Результаты совместной спецоперации – уничтожены по меньшей мере шесть военных самолетов РФ, еще восемь получили существенные повреждения.

Кроме техники, около 20 военных ВС РФ стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", – рассказал источник.

По данным OSINT-аналитика MT Anderson, в "Морозовске" находилось почти 30 "сушек", с которых враг наносит бомбовые удары по украинскому фронту. Речь идет о 26 единицах Су-34 и трех Су-30/35.

Отметим, нынешний прилет по аэродрому "Морозовск", где базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ – не первый. В частности, в декабре там был поврежден истребитель Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 апреля в Морозовске прогремела серия взрывов, очевидцы сообщили об атаке на местный аэродром. Губернатор Голубев заявил, что силы российской ПВО отражают "массированную атаку украинских БПЛА" в Морозовском районе Ростовской области.

– Взрывы прогремели также в Энгельсе Саратовской области РФ, где располагается авиабаза, с которой взлетают самолеты для бомбардировок Украины. По словам местных жителей, из-за взрывной волны на авто сработала сигнализация. Губернатор Бусаргин заявил якобы об уничтожении БПЛА "без пострадавших и разрушений".

– Вечером 4 апреля в Курской области пожаловались на атаку "БПЛА самолетного типа". Минобороны РФ заявило о ликвидации восьми беспилотников.

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