Оккупанты обречены: воины ССО показали, как уничтожают захватчиков на Донецком и Запорожском направлениях. Видео

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3-го полка ССО продолжают успешно выполнять свои боевые задания на Донецком и Запорожском направлениях. Пилоты осуществляют аэроразведку, обнаруживают вражеские объекты и ликвидируют их с помощью ударных дронов.

Так, в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины воины показали кадры уничтожения врага. У оккупантов, которые попадают в поле зрения наших бойцов, нет шансов на выживание.

На видеозаписях видно, как операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось нейтрализовать грузовик противника в Запорожском направлении. На Донецком направлении они также уничтожили 120-миллиметровый миномет врага. Кроме того, защитники успешно отбивают атаки пехоты и уничтожают другие враждебные цели в этих направлениях.

"Все цели, попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности – вражеская техника, вооружение, личный состав противника – непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда", – говорят наши операторы.

Ранее сообщалось, что зенитчики Воздушных сил ВСУ в сотрудничестве с разведчиками утром 19 апреля поразили российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, осуществлявший пуски ракет по украинским городам. По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины снова проредили ряды российских захватчиков в Донецкой области. Воины-пограничники с помощью БПЛА ударили по группе вражеской пехоты. Была подтверждена ликвидация одного и ранения четырех захватчиков.