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Бригада пограничников "Помста" горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,5 т.
Бригада пограничников 'Помста' горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

Украинские воины снова проредили ряды российских захватчиков в Донецкой области. Воины-пограничники с помощью БПЛА ударили по группе вражеской пехоты.

Подтверждена ликвидация одного и ранения четырех захватчиков. Подробности и видео опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

Бригада пограничников "Помста" горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

"1 ликвидированый и 4 раненых – работа пограничников бригады Гвардии наступления "Помста" по группе пехоты оккупантов в Донецкой области", – отметили в ГПСУ.

На видео видно, как по разбитому обстрелами украинскому селу бредет группа из 6 или 7 российских оккупантов. Их заметили операторы БпЛА бригады "Помста" – и отправили с помощью дрона "привет" захватчикам.

Бригада пограничников "Помста" горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

Приближение украинской "птички" оккупанты, судя по всему, услышали заранее и бросились разбегаться по сторонам – однако далеко убежать большинство из них не успело.

Бригада пограничников "Помста" горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

Напомним, накануне, 12 апреля, украинские воины отменяли 1030 российских захватчиков, 23 танка и 47 ББМ. Всего за сутки уничтожено 209 единиц вражеской военной техники и вооружений.

В частности, как стало известно, ВСУ нанесли авиаудар по скоплению пехоты армии РФ в районе Красногоровки управляемой бомбой GBU-39. Потери захватчиков на данный момент уточняются.

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