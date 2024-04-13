Бригада пограничников 'Помста' горячо встретила оккупантов в Донецкой области. Видео

Украинские воины снова проредили ряды российских захватчиков в Донецкой области. Воины-пограничники с помощью БПЛА ударили по группе вражеской пехоты.

Подтверждена ликвидация одного и ранения четырех захватчиков. Подробности и видео опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

"1 ликвидированый и 4 раненых – работа пограничников бригады Гвардии наступления "Помста" по группе пехоты оккупантов в Донецкой области", – отметили в ГПСУ.

На видео видно, как по разбитому обстрелами украинскому селу бредет группа из 6 или 7 российских оккупантов. Их заметили операторы БпЛА бригады "Помста" – и отправили с помощью дрона "привет" захватчикам.

Приближение украинской "птички" оккупанты, судя по всему, услышали заранее и бросились разбегаться по сторонам – однако далеко убежать большинство из них не успело.

Напомним, накануне, 12 апреля, украинские воины отменяли 1030 российских захватчиков, 23 танка и 47 ББМ. Всего за сутки уничтожено 209 единиц вражеской военной техники и вооружений.

В частности, как стало известно, ВСУ нанесли авиаудар по скоплению пехоты армии РФ в районе Красногоровки управляемой бомбой GBU-39. Потери захватчиков на данный момент уточняются.