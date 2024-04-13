Минус 1030 российских захватчиков. 23 танка и 47 ББМ: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Украинские воины накануне, 12 апреля, на линии фронта отминусовали 1030 российских оккупантов. Также уничтожены свыше двух сотен единиц вражеской военной техники и вооружений.

В частности, враг потерял 23 танка и 47 ББМ. Обновленные данные по потерям оккупационных войск опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 12 апреля, враг потерял убитыми и ранеными около 1030 солдат. Следовательно, за время полномасштабного вторжения РФ потери России в живой силе достигли 452 760 человек.

Терял враг также военную технику и вооружение: за сутки уничтожены 209 единиц.

Так, только российских танков украинские воины накануне уничтожили 23, доведя общие потери врага в этой технике до 7 169 единиц.

Боевых бронированных машин "демилитаризовали" за сутки 47 (в общей сложности уничтожено 13 745 единиц), артиллерийских систем испепелили 32 (всего 11 518). Также враг недосчитался трех РСЗО (1045) и одной системы ПВО (756).

Вертолетов и самолетов захватчики накануне не теряли, их по-прежнему уничтожено 325 и 347 соответственно. А вот БПЛА оперативно-тактического уровня защитники приземлили 40 единиц (всего россияне потеряли 9201), уничтожена также одна крылатая ракета (всего 2088).

Без изменений – показатели уничтоженных кораблей (26) и подлодок (1).

Автомобильной техники и цистерн с ППМ накануне защитники сожгли 57 (15396), а специальной техники – пять единиц (1893).

Напомним, накануне, 12 апреля, стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по скоплению пехоты армии РФ в районе Красногоровки. Удар управляемой бомбой GBU-39 нанесли воины 46 ОАэмБр.

А бойцы 3-го штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" ликвидировали оккупантов на Запорожском направлении. Воины воспользовались эффектом неожиданности: приблизились к позициям россиян и "демилитаризовали" их с помощью гранат и стрелкового оружия.