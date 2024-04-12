ВСУ нанесли авиаудар по скоплению пехоты армии РФ в районе Красногоровки. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта. На этот раз отличилась 46-я отдельная аэромобильная бригада.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Отмечается, что в районе Красногоровки Донецкой области воины бригады нанесли авиаудара управляемой бомбой GBU-39 по скоплению вражеской пехоты.

Справка

GBU-39 – американская легкая управляемая авиационная бомба. Она имеет максимальную дальность полета в 110 км, при запуске в составе GLSDB 150 км (благодаря ракетному двигателю). GBU-39 относится к классу бомб Small Diameter Bomb – бомба малого диаметра (калибра). Вес GBU-39 SDB – 113 килограммов.

Напомним, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" дерзко и неожиданно для врага ликвидировали оккупантов в Запорожском направлении. Бойцы приблизились к позициям россиян и "демилитаризовали" их с помощью гранат и стрелкового оружия. Аэроразведка, штурмовики и группы огневой поддержки действовали слаженно, благодаря чему "омеговцы" смогли подойти вплотную к врагу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили БМП вместе с оккупантом, который решил присесть на боекоплект (БК). Поразить цель удалось с помощью FPV-дрона.

– На Харьковщине украинские воины продолжают сдерживать российских кафиров и наносят врагу потери. В частности, немаловажную роль в "демилитаризации и денацификации" захватчиков играют беспилотные летательные аппараты.