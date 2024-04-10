Оккупантов ждет только смерть: бойцы ВСУ показали, как 'утилизируют' врага под Купянском. Видео

В Харьковской области украинские воины продолжают сдерживать российскую оккупационную армию и наносят врагу потери. В частности, немаловажную роль в "демилитаризации и денацификации" захватчиков играют беспилотные летательные аппараты.

Так, операторы БПЛА подразделения Falcon Squad 57-й ОМПБр устроили результативную охоту на оккупантов на Купянском направлении. Кадры уничтожения врага опубликованы в Telegram-канале DeepState.

"Бойцы подразделения Falcon Squad 57-й ОМПБр поделились кадрами утилизации врага в лесах у Лимана Первого", – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как с помощью различных сбрасываемых с БПЛА боеприпасов украинские воины уничтожают врагов в лесополосе. Кто-то из захватчиков не ожидает прилета, кто-то, заметив угрозу, пытается спрятаться в окопе или блиндаже, кто-то рассчитывает убежать от прилета ползком. Однако результат у всех зафиксированных на видео сбросов – один: смерть врагов или, чуть реже, ранения.

Напомним, утром 10 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины накануне уничтожили или ранили 830 оккупантов, выведены из строя также более 200 единиц техники и оружия.

А накануне появились новые данные о последствиях удара HIMARS по Великим Копаням на Херсонщине. Кроме пораженного российского РЭБ "Поле 21", как выяснилось, ранены или уничтожены десятки кадыровцев. Они как раз находились на АЗС, когда туда прилетел "привет" от украинских воинов.