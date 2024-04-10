ВСУ обезвредили 830 оккупантов и более 200 единиц техники и оружия за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" в Украине 830 оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 450 080 лиц.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что к утру 10 апреля враг также не досчитался 202 единицы техники.

В частности, за сутки уничтожены полностью или выведены из строя 22 танка (всего за время полномасштабной войны 7132), 47 боевых бронированных машин (13667), 18 артиллерийских систем (11404), 1 РСЗО (1040), 37 БПЛА оперативно-тактического уровня (9070), 2 крылатые ракеты (2067), 67 единиц автомобильной техники и автоцистерн (15248), 8 единиц специальной техники (1876).

Напомним, Telegram-канал "Досье шпиона" сообщил, что украинские защитники нанесли удары по двум командным пунктам армии страны-агрессора, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонщины. Работали МиГ-29 и HIMARS.

Военные армии-оккупанта подозревают местных жителей в наведении ударов ВСУ на цель. Захватчики допрашивают жителей соответствующих населенных пунктов.

Также ударом, который на днях был нанесен по АЗС во временно оккупированном населенном пункте Великие Копани на Херсонщине, украинские воины уничтожили не только российскую станцию РЭБ "Поле-21", как считалось ранее. В категорию погибших или раненых были переведены десятки кадыровцев, находившихся на АЗС в момент прилета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В 79 бригаде сообщили, что украинские десантники на одном из участков фронта уничтожили 18 единиц вражеской техники всего за три дня. Также россияне понесли большие потери в живой силе.

– Украинские пограничники уничтожили РСЗО "Ураган", из которого враг обстреливал Харьковскую область. Защитники нанесли удар по вражеской технике с помощью FPV-дрона.

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