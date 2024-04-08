Превратили в металлолом: пограничники уничтожили РСЗО 'Ураган', которая обстреливала Харьковщину. Видео

Бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", из которой враг обстреливал Харьковскую область. Защитники нанесли удар по вражеской технике с помощью FPV-дрона.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Удар по вражеской технике пограничники нанесли в момент, когда расчет вражеской РСЗО возвращался в пункт постоянного расположения.

"Расчет вражеской РСЗО возвращался в пункт постоянной дислокации. В этот момент оператор FPV-дрона бригады Гвардии наступления "Стальная граница" поразил боевую машину.

Бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью беспилотника нанесли удар по реактивной системе залпового огня "Ураган", из которой оккупанты обстреливали Харьковскую область", – сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 1-го штурмового отряда спецназначения "Омега" Национальной гвардии уничтожили штурмовую группу врага на восточном направлении. По оккупантам они направили огонь из ПТРК "Корсар".

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