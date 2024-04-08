'Оккупанты теряли 60% личного состава': Гуменюк рассказала о неудачных российских штурмах на левобережье Херсонщины

Бои под Крынками на левобережье Херсонщины продолжаются, но российские оккупанты терпят неудачу. Потери России в этом направлении составляют 60% личного состава.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время всеукраинского телемарафона. Ситуация требует от врага постоянного изменения тактики.

По словам Гуменюк, российские военные пытаются найти эффективные способы, чтобы выбить украинские войска с левобережья, но безуспешно.

Они попытались увеличить количество штурмов, однако теряли 60% своего личного состава.

"Они пытались увеличить количество штурмов, заходить с разных сторон, это тоже не привело к результату. Случалось и до 16 штурмов в сутки. Но теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем", – пояснила Гуменюк.

В то же время она отметила, что российские захватчики проводят в среднем 5-6 штурмов в сутки и пытаются делать это полноценными штурмовыми группами, как раньше. Однако они продолжают воздерживаться от использования бронетехники.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что ситуация на Херсонском направлении остается напряженной, как и на других участках. Враг пытается вытеснить украинские силы с плацдарма на левом берегу реки Днепр, в районе села Крынки.

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