Отработали из ПТРК 'Корсар': защитники Украины на востоке уничтожили штурмовую группу врага. Видео

Бойцы 1-го штурмового отряда спецназначения "Омега" Национальной гвардии уничтожили штурмовую группу врага на восточном направлении. По оккупантам они направили огонь из ПТРК "Корсар".

По меньшей мере пятеро захватчиков стали "грузом 200". Видео появилось в Telegram-канале командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Он отметил, что группа оккупантов пыталась зайти на позиции украинских воинов в темное время суток.

Спецназовцы "Омеги" обнаружили выход вражеской группы из лесополосы и точно отработали по ней из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

В результате пять захватчиков были уничтожены, остальные получили ранения.

"Ибо нельзя переходить дорогу в неподходящих для этого местах!" – прокомментировали нацгвардейцы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении оккупанты пошли штурмовать украинские позиции пехотой, но не дошли. Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады остановили продвижение захватчиков с помощью FPV-дронов.

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