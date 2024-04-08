Оккупанты на Лиманском направлении решили пойти в пехотный штурм, но не дошли. Видео

Защитники Украины в очередной раз продемонстрировали мастерство по уничтожению врага с помощью FPV-дронов. На востоке такими БПЛА воины отразили пехотный штурм российских оккупантов.

Видео опубликовал активист Сергей Стерненко в Telegram-канале. Он отметил, что гражданские украинцы тоже немного причастны к подобным операциям, ведь донатят ВСУ на беспилотники, управление которыми осуществляется посредством FPV-пилотирования.

"Россияне решили пойти в пехотный штурм. Но не дошли", – говорится в подписи к ролику.

Автор подчеркнул, что события разворачивались на Лиманском направлении фронта. По врагу работали бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

На кадрах видно нескольких захватчиков, которые, ухватившись за оружие, продвигались обгоревшей посадкой к украинским позициям. Защитники очень хорошо отминусовали российских пехотинцев дронами.

"Остальные грязнодупые после этого штурмовать передумали", – уточнил Стерненко.

Как сообщал OBOZ.UA, с помощью FPV-дрона воины подразделения Chimera "поймали" российскую РСЗО БМ-27 "Ураган". Поражение вражеской техники произошло на территории Белгородской области.

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