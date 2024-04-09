Минус 18 единиц техники за три дня: в ДШВ показали эффектное видео отработок по оккупантам

Украинские десантники продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии. Всего за три дня на одном из участков фронта защитники уничтожили 18 единиц вражеской техники.

Также россияне понесли большие потери в живой силе. Об этом в Telegram сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

Десантники отметили, что путинские войска продолжают свои суицидные атаки в районе Новомихайловки. В течение трех суток украинские десантники отражали вражеские штурмы в районе населенного пункта. В ходе боев было уничтожено 18 единиц техники.

В частности, враг потерял три танка, еще один танк был подбит. Также в боях сгорело 8 боевых бронированных машин, еще 7 выведены из строя.

Кроме того, несколько десятков российских оккупантов успешно прошли "денацификацию".

Напомним, украинские десантники показали новое "взрывное" видео своей боевой работы. С помощью FPV-дрона Герои уничтожили российские боеприпасы и мины близ Клещиевки Бахмутского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в российском информационном пространстве усматривается противоречивая риторика о войсках РФ. В частности, между нарративами, которые стремятся изобразить ВС РФ более боеспособными, чем украинские, и критикой российской армии за недостатки, которые приводят к большим потерям пехоты.

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