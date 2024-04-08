Нашли быстро: украинские десантники уничтожили склад оккупантов с боеприпасами и минами возле Клищиевки. Видео

Украинские военнослужащие показали новое "взрывное" видео своей боевой работы. С помощью FPV-дрона Герои уничтожили российские боеприпасы и мины близ Клещиевки Бахмутского района Донецкой области.

Операцию провела 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ. Ролик 7 апреля опубликовал YouTube-канал 80 ОДШБр.

Цель обнаружила аэроразведка бригады. "Быстро нашли и уничтожили склад с припасами и минами в посадке, под открытым небом, близ Клещиевки", – рассказали наши защитники.

"Птичка" десантников зафиксировала, как оккупанты на "Буханке" остановились в лесопосадке и выгрузили на кучу мины и БК. Этот импровизированный склад "прожил" не долго – операторы ударных FPV-дронов нанесли прицельный удар. Эффектную детонацию снимал другой украинский БПЛА, который выполнял функцию разведчика.

В 80 ОДШБр отметили, что эта атака осложнит врагу проведение дальнейших действий.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной утром 8 апреля, сообщил, что на Бахмутском направлении в минувшие сутки (7 апреля) была отражена 31 вражеская атака. По всей линии фронта было зафиксировано 76 боестолкновений.

– Как сейчас выглядит село Ивановское под Бахмутом, которое противник снес с лица земли, смотрите по ссылке.

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