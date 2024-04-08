За сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, поражен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта и обстреливает населенные пункты Украины. В течение суток 7 апреля произошло 76 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершили 108 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гремяч Черниговской области; Харьков и Берестово Харьковской области; Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 31 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетным комплексам, 1 башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, оккупационные войска России во время дроновой атаки ночью 8 апреля ударили по Одесской области. Под облцентром был поражен логистически-транспортный объект. Также обломки сбитой вражеской цели повредили АЗС.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России, вероятно, продолжают готовиться к новому наступлению, которое ожидается в конце весны и начале лета этого года. Хотя оно не будет крупномасштабным, как в начале вторжения зимой 2022-го, военные эксперты считают, что Украина столкнется с трудностями в его отражении из-за задержки военной помощи Запада.

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