Задержка помощи от Запада ограничивает возможности ВСУ на фоне новостей о подготовке Россией нового наступления – ISW

Оккупационные войска России, вероятно, продолжают готовиться к новому наступлению, которое ожидается в конце весны и начале лета этого года. Хотя оно не будет крупномасштабным, как в начале вторжения зимой 2022-го, военные эксперты считают, что Украина столкнется с трудностями в его отражении из-за задержки военной помощи Запада.

Уже определенное время по этой причине Силы обороны вынуждены экономить ресурсы и принимать трудные решения, определяя приоритетность в вопросах защиты и контратак. Об этом в который раз подчеркнули в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики процитировали начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилл Буданова. Он накануне заявил, что страна ожидает активизации российских наступательных операций в конце весны и начале лета 2024-го.

По его словам, вражеские штурмы особенно активизируются на Донбассе: российские войска, скорее всего, попытаются продвинуться к Часову Яру (западнее Бахмута) и в направлении Покровска (примерно в 43 км к северо-западу от Авдеевки).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее тоже заявил, что основные российские наступательные усилия могут начаться в конце мая или июне. А в ISW заметили, что ВС РФ уже активизировали темп своих наступательных операций на фронте, в том числе путем проведения 4 апреля усиленной механизированной атаки (численностью в роту) на Часов Яр.

"Российские военные, похоже, успешно смягчают вероятные увеличения потерь живой силы и техники", – оценили аналитики.

Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с помощью в сфере безопасности вынудили Украину уступить России инициативу на поле боя. Также ВСУ не могут планировать успешное контрнаступление или оборонительную операцию, не зная, когда и какую помощь получат.

Поэтому в ISW продолжают считать, что задержки с военной помощью Запада вынудят Силы обороны Украины экономить технику.

"Вероятно, им и дальше придется принимать трудные решения, определяющие приоритетность некоторых аспектов своей обороны за счет оспаривания инициативы по ограничению российского военного потенциала или планирования будущего контрнаступления, поскольку продолжаются дебаты США о военной помощи", – подытожили в Институте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW подчеркнули, что длительные задержки помощи США в сфере безопасности все больше влияют на возможности Украины защищать свое воздушное пространство и позиции на фронте. Сегодня Силам обороны необходимы системы ПВО для эффективного отражения российских воздушных атак, а также техника и снаряды для реагирования на рост вражеских штурмов, особенно на востоке.

