Не Запорожье и не Харьков: Ступак назвал 'новогодний' приоритет Путина

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин хотел бы добиться к Новому году существенных военных побед. В частности, захватить один из областных центров Украины – Запорожье или Харьков.

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Но его приоритетом будет оставаться освобождение Курской области России от украинских сил. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Может быть все что угодно, но Курщина для него все же ближе. Как бы он ни кичился, что, мол, "мы освободим потом, для нас Донецк важнее", уже на следующий день после того, как он это сказал, в России по сусекам начали собирать солдат для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области" , – напомнил эксперт.

Отвечая на вопрос, есть ли опасность того, что российские оккупационные войска захватят один из областных центров Украины, Ступак заявил, что врагу не удастся достичь этой цели, по меньшей мере, в ближайшие месяцы.

"Я уверен, что областной центр они не возьмут, в этом году – точно. Запорожье? Нет. Харьков? Нет".

В то же время эксперт оценил как "очень высокую" опасность взятия под контроль оккупантов двух городов на юго-востоке нашей страны. "Если говорить о меньших городах, то Купянск, к сожалению, могут захватить с большой вероятностью, Курахово – тоже", – предупредил он.

Читайте также полную версию интервью: "Путин ждет подарка "под елку", на что реально может рассчитывать в Украине? Интервью с Иваном Ступаком".

Как писал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Кремль пытается сократить расходы на войну в Украине. Об этом свидетельствует существенное уменьшение размера компенсации оккупантам, получившим ранения в Украине.